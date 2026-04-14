Angleterre : un jeune Sénégalais poignardé à mort

Selon les premières informations, l’adolescent aurait été attaqué par un groupe d’individus dans des circonstances violentes.





L’agression, décrite comme particulièrement brutale, a profondément choqué la communauté locale.





Malgré l’intervention des secours, la victime n’a pas survécu à ses blessures.





Les autorités britanniques ont ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de cet acte.





La communauté sénégalaise de la diaspora est sous le choc après ce drame.





Des appels à la justice et à la sécurité ont été lancés.





Ce drame relance les préoccupations sur la violence impliquant des jeunes à l’étranger.

