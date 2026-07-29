

En visite d'amitié et de travail de 24 heures au Mali, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu mardi à Bamako avec son homologue malien, le général Assimi Goïta. Les discussions ont principalement porté sur la situation sécuritaire dans la sous-région et sur le renforcement de la coopération face à la menace terroriste.

Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de renforcer les efforts communs pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, tout en mettant l'accent sur la coopération bilatérale et les initiatives menées au sein des organisations régionales.

Le président sénégalais a également exprimé le soutien du Sénégal au Mali, tout en présentant les condoléances du peuple sénégalais à la suite des récentes attaques ayant coûté la vie à plusieurs soldats maliens. Il a rendu hommage aux victimes et condamné avec fermeté ces actes de violence.

À cette occasion, Bassirou Diomaye Faye a plaidé pour une plus grande solidarité entre les États de la région afin de faire face aux défis sécuritaires. Il a appelé à une meilleure coordination des actions dans un esprit de fraternité, aussi bien sur le plan bilatéral qu'au sein des instances régionales.

Les deux dirigeants ont enfin examiné les perspectives de renforcement de leur partenariat dans plusieurs domaines. À l'issue des échanges, ils ont affiché une convergence de vues sur les principaux sujets abordés et réaffirmé leur volonté de poursuivre une coopération étroite au service de la stabilité et de la paix dans la sous-région.