Trois individus arrêtés à Grand Yoff pour vols de téléphones portables





Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 30 octobre 2025, à l’arrestation de trois individus pour association de malfaiteurs, vols multiples de téléphones portables commis de nuit et recel.



Ces interpellations font suite à plusieurs plaintes et à l’exploitation d’un renseignement faisant état de vols nocturnes de téléphones portables de diverses marques.



Les enquêtes menées par la police ont révélé que les appareils volés étaient revendus sur le marché noir de la Patte d’Oie, communément appelé « Réseau », avant d’y perdre leur signal de géolocalisation.



Après plusieurs semaines d’investigations, les enquêteurs ont réussi à identifier une bande active spécialisée dans le vol, le décodage et le recel de téléphones portables opérant dans les quartiers de Grand Yoff, Ben Tally, Parcelles Assainies et d’autres zones de Dakar.



Le 30 octobre 2025, un renseignement précis a permis de localiser des suspects impliqués dans un vol commis dans le secteur de l’Usine Ben Tally. Les téléphones dérobés devaient être écoulés auprès d’un receleur. Une équipe d’intervention s’est aussitôt rendue sur place et a procédé à l’interpellation de trois individus.



La fouille effectuée sur les suspects a permis de saisir sept téléphones portables de différentes marques. Les mis en cause n’ont pas pu justifier la provenance des appareils ni en fournir les codes de déverrouillage.



Quelques heures plus tard, une dame s’est présentée au commissariat, affirmant reconnaître l’un des téléphones saisis, un iPhone 13, comme étant le sien, volé dans sa chambre à l’Usine Ben Tally en même temps que celui de son jeune frère.



Les trois suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier et de démanteler le reste du réseau.

