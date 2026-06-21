Tribunal de Thiès : l’alcool n’excuse pas le vol, tranche la justice

Selon les déclarations du plaignant, le téléphone de marque Tecno avait été laissé dans une chambre pendant qu’il se trouvait à la cuisine. À son retour, l’appareil avait disparu. Constatant également le départ précipité d’A. Diop, il a immédiatement porté ses soupçons sur lui.







Déterminé à récupérer son bien, N. Diop s’est lancé à la recherche du suspect. Mais ce dernier a pris la fuite après avoir compris qu’il était recherché. Il a finalement été retrouvé, arrêté puis remis aux forces de l’ordre avant d’être placé sous mandat de dépôt.







Face au tribunal, A. Diop a reconnu les faits. Il a expliqué avoir pris le téléphone alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Selon lui, son intention était simplement d’utiliser l’appareil pour passer un appel. Il a également évoqué des difficultés personnelles et des pressions familiales qui l’auraient poussé à consommer régulièrement de l’alcool.







Le procureur a considéré que le délit de vol était clairement établi par les éléments du dossier ainsi que par les aveux du prévenu. Il a demandé au tribunal de le déclarer coupable.







Après délibération, le tribunal d’instance de Thiès a reconnu A. Diop coupable de vol. Il a été condamné à deux mois de prison avec sursis ainsi qu’au paiement d’une amende de 50 000 francs CFA.

