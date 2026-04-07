Transports routiers : le président appelle à un dialogue renforcé pour un retour à la normale

Face aux perturbations observées dans le secteur des transports, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté sur la nécessité d’instaurer un accord solide entre les autorités publiques et les professionnels du transport afin de rétablir rapidement la situation.

Lors du Conseil des ministres, il a mis en avant l’importance du dialogue, de l’écoute et du respect des règles, appelant à une relance des échanges sociaux pour parvenir à un fonctionnement normal du transport routier dans les plus brefs délais.

Revenant sur la grève en cours depuis une dizaine de jours à l’initiative de la Fédération des syndicats du secteur, le chef de l’État a déploré la répétition de ces mouvements, qui perturbent la mobilité des populations et ralentissent l’activité économique.

Dans ce contexte, il a réaffirmé son engagement en faveur d’une meilleure organisation du secteur et a chargé le Premier ministre, en collaboration avec le ministre des Transports, de veiller à la mise en œuvre effective des recommandations issues des concertations tenues en octobre 2024.

Le président a également souligné l’importance d’un contrôle rigoureux du trafic et du respect strict des règles de circulation pour toutes les catégories de véhicules. Il a, en parallèle, appelé à accélérer le renouvellement du parc automobile et à améliorer les performances du transport collectif.

Dans cette dynamique, il a préconisé le renforcement des capacités de Dakar Dem Dik ainsi que du Bus Rapid Transit, sans oublier les opérateurs privés agréés.

Par ailleurs, le ministre en charge des Transports terrestres a reçu instruction de soumettre, avant fin avril 2026, un rapport détaillé portant sur les défis et les perspectives d’évolution du secteur, accompagné d’un calendrier précis.

Enfin, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des systèmes ferroviaires, notamment le Train Express Régional, les Chemins de fer du Sénégal et les Grands trains du Sénégal, afin de soutenir un développement harmonieux du transport urbain et interurbain.