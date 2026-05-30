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Primature : Ousmane Sonko transmet officiellement les rênes à Ahmadou Al Aminou Lô


Rédigé le Samedi 30 Mai 2026 à 09:02 | Lu 106 fois Rédigé par


Le Premier ministre sortant Ousmane Sonko a officiellement passé le relais à Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô lors d’une cérémonie de passation de service à la Primature.


Primature : Ousmane Sonko transmet officiellement les rênes à Ahmadou Al Aminou Lô

 

La passation de service entre le Premier ministre sortant, Ousmane Sonko, et son successeur, Ahmadou Al Aminou Lô, s’est déroulée vendredi en début de soirée.
Selon les services de la Primature, cette cérémonie a marqué la transmission officielle des responsabilités à la tête du gouvernement.
Nommé récemment par le président Bassirou Diomaye Faye, Ahmadou Al Aminou Lô prend désormais les commandes de la Primature après avoir exercé plusieurs fonctions au sein de l’administration et des institutions financières.
Cette passation intervient quelques jours après le départ d’Ousmane Sonko de la tête du gouvernement, ouvrant une nouvelle étape dans l’organisation de l’exécutif sénégalais.



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