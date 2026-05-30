Ousmane Sonko assure le soutien de l’Assemblée nationale aux actions favorables aux intérêts du Sénégal

L’Assemblée nationale apportera son appui au gouvernement chaque fois que les mesures engagées répondront aux intérêts du Sénégal et de ses citoyens. C’est ce qu’a déclaré vendredi à Dakar son président, Ousmane Sonko, à l’occasion de la cérémonie de passation de service avec le nouveau Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo.

Selon lui, même si les pouvoirs exécutif et législatif sont distincts, ils ne sont pas pour autant opposés. Il a rappelé que le chef du gouvernement entretient des relations régulières avec l’Assemblée nationale et demeure responsable à la fois devant le président de la République et devant les députés.

Ousmane Sonko s’est également félicité du bon déroulement de cette transmission de responsabilités, qu’il considère comme une pratique républicaine essentielle pour garantir la continuité du service public.

Revenant sur les deux années passées à la tête du gouvernement, il a décrit cette fonction comme particulièrement exigeante. Il a confié ressentir un soulagement après avoir quitté la Primature, évoquant une période marquée par de lourdes responsabilités. Il en a profité pour remercier ses anciens collaborateurs, saluant leur loyauté et leur professionnalisme.

Prenant la parole à son tour, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo a déclaré retrouver un environnement qui lui est familier, comparant son arrivée à un retour aux sources. L’ancien ministre et secrétaire général du gouvernement a également indiqué qu’il continuerait à solliciter les conseils d’Ousmane Sonko lorsque cela sera nécessaire.

Le nouveau Premier ministre a enfin exprimé sa reconnaissance envers son prédécesseur, soulignant l’accompagnement et la confiance dont il a bénéficié tout au long de son parcours au sein de l’État.