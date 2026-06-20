Tragédie routière à Lalane : deux personnes perdent la vie dans un choc meurtrier

Rédigé le Samedi 20 Juin 2026 à 17:13 | Lu 22 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Dans cette vidéo, retour sur le terrible accident survenu à la sortie de Thiès vers Tivaouane. Bilan : deux morts et trois blessés graves après une collision impliquant quatre véhicules. Les secours de la 21e compagnie des sapeurs-pompiers de Thiès se sont mobilisés pour prendre en charge les victimes.



