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L'Actualité au Sénégal

Tragédie routière à Lalane : deux personnes perdent la vie dans un choc meurtrier


Rédigé le Samedi 20 Juin 2026 à 17:13 | Lu 22 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans cette vidéo, retour sur le terrible accident survenu à la sortie de Thiès vers Tivaouane. Bilan : deux morts et trois blessés graves après une collision impliquant quatre véhicules. Les secours de la 21e compagnie des sapeurs-pompiers de Thiès se sont mobilisés pour prendre en charge les victimes.




Lat Soukabé Fall

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