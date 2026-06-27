Tragédie à la plage de Mboro : un jeune homme emporté par les vagues

Le drame s'est produit dans la journée du vendredi 26 juin 2026, alors que la victime se trouvait en bord de mer. Selon les premières informations, le jeune homme a été emporté par les eaux, déclenchant une importante opération de recherche.





Après plusieurs heures d'intenses recherches, son corps sans vie a finalement été retrouvé, plongeant sa famille, ses proches et l'ensemble des habitants de Mboro dans une profonde consternation.





Très connu dans la commune, Vieux Ndiaye laisse derrière lui une population profondément attristée. Depuis l'annonce de son décès, de nombreux témoignages de compassion affluent en soutien à sa famille endeuillée.





Ce nouveau drame rappelle une fois de plus les dangers liés à la baignade en mer, notamment sur les plages où les courants peuvent être particulièrement violents. Les autorités et les acteurs locaux appellent les populations à la plus grande prudence afin d'éviter que de tels accidents ne se reproduisent.



Une enquête pourrait permettre de préciser les circonstances exactes de cette noyade.

