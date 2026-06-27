Médina : une tentative de cambriolage d'un magasin de téléphones échoue après une erreur des malfaiteurs

Selon les premiers éléments de l'enquête, les individus avaient soigneusement préparé leur opération dans l'espoir de s'emparer de nombreux appareils de grande valeur. Mais un incident survenu au cours de l'effraction a rapidement attiré l'attention du voisinage et permis de donner l'alerte.





Prévenues, les forces de sécurité sont intervenues rapidement, contraignant les malfaiteurs à abandonner leur projet. Une enquête a été ouverte pour identifier l'ensemble des personnes impliquées et déterminer les circonstances exactes de cette tentative de vol.



Cette affaire rappelle que les commerces spécialisés dans les téléphones portables demeurent des cibles privilégiées des réseaux de cambriolage en raison de la forte valeur marchande des appareils. Les autorités invitent les commerçants à renforcer leurs dispositifs de sécurité et assurent que les investigations se poursuivent afin de retrouver les auteurs.

