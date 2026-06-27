Bagarre au sabar de Niakhar : un coup de couteau fatal emporte un lycéen

Selon les premiers éléments de l'enquête, la soirée festive a brusquement viré au cauchemar lorsque des tensions ont éclaté entre plusieurs jeunes présents sur les lieux. La dispute s'est rapidement transformée en une bagarre générale. Au cours des affrontements, la victime a reçu un violent coup de couteau au niveau de la poitrine.





Gravement blessé, le jeune homme a été transporté en urgence au centre de santé de Niakhar. Malgré les efforts du personnel médical, il a succombé à ses blessures peu après son admission. Son décès a provoqué une vive émotion au sein de sa famille, de son établissement scolaire et de toute la communauté.





Les éléments de la gendarmerie sont intervenus rapidement et ont procédé à l'interpellation de l'auteur présumé du coup mortel. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes du drame et d'identifier les autres personnes qui auraient pris part à cette rixe.





Ce nouveau fait divers relance le débat sur les violences entre jeunes lors des manifestations festives. De nombreux habitants de Niakhar appellent les autorités à renforcer les dispositifs de sécurité autour des sabars et autres rassemblements populaires afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent.





La gendarmerie poursuit les investigations et devrait entendre plusieurs témoins dans les prochaines heures pour établir les responsabilités de chacun.

