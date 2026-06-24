Thiès : cinq suspects déférés dans une affaire présumée d’escroquerie liée à QNET



Le poste de police de Ngint, à Thiès, a présenté au parquet du Tribunal de Grande Instance cinq personnes soupçonnées d'être à la tête d'un réseau d'escroquerie présumé en lien avec la plateforme QNET. Leur défèrement est intervenu le 25 juin 2026 à l'issue d'une enquête ouverte après une plainte déposée quelques jours plus tôt.

L'affaire est née des déclarations d'un habitant de Rufisque, qui affirme avoir été approché en avril par une femme lui proposant une activité de vente en ligne présentée comme très rentable. Invité à se rendre dans un siège situé au quartier Thionakh Peulh, à Thiès, il explique avoir versé 500 000 francs CFA pour l'achat d'un produit appelé « Bio Disc », avant de payer 100 000 francs CFA supplémentaires pour son hébergement.

Selon le plaignant, il lui avait été promis un revenu hebdomadaire de 195 euros, à condition de recruter six nouvelles personnes. Malgré les sommes versées, il déclare n'avoir jamais reçu le produit commandé et affirme que ses demandes de remboursement sont restées sans suite.

À la suite de cette plainte, les enquêteurs ont mené une opération dans deux villas occupées par le groupe, situées à Thionakh Peulh et à la ZAC Nord. L'intervention a conduit à l'interpellation de quarante personnes. L'exploitation des téléphones saisis a permis d'identifier les principaux responsables présumés, dont la femme citée par la victime.

Les perquisitions ont également permis la saisie de plusieurs équipements, notamment cinq ordinateurs portables, deux modems Wi-Fi, trois boîtes de produits « Bio Disc », quatre tableaux de démonstration ainsi que des cahiers et documents utilisés pour le suivi des activités du réseau.

À l'issue de leur garde à vue, les cinq principaux suspects ont été déférés devant le procureur de la République pour des faits présumés d'escroquerie et d'association de malfaiteurs.



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