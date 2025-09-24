Menu
Tragédie à Mboro : un camion percute trois enfants, un mort et deux blessés


Mercredi 8 Octobre 2025


Un grave accident à Mboro a coûté la vie à un enfant de 18 mois et blessé deux adolescentes, après qu’un camion a perdu le contrôle à cause d’une défaillance mécanique.


Un drame s’est produit mardi soir à Mboro, lorsqu’un camion a renversé trois enfants installés devant leur maison. L’accident, survenu vers 20h50 dans le quartier de Mboro 3, a provoqué la mort d’un garçon âgé de 18 mois et blessé deux jeunes filles de 11 et 16 ans.

D’après les premiers témoignages recueillis sur place, le véhicule, chargé de marchandises, aurait connu une panne mécanique ayant entraîné la perte de contrôle du conducteur. Sous la violence de l’impact, le plus jeune des enfants a succombé à ses blessures.

Les deux autres victimes ont été prises en charge d’abord au district sanitaire de Mboro 1 avant d’être transférées à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane pour des soins complémentaires.

Informée du drame, la brigade de gendarmerie de Mboro s’est immédiatement rendue sur les lieux et a ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances exactes de l’accident.




