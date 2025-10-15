Sénégal – FMI : vers un nouveau programme de financement

Selon le ministère des Finances et du Budget, cette rencontre a permis de constater une convergence de vues sur les prochaines étapes du processus. Les deux parties se sont notamment accordées sur la tenue imminente d’une réunion du Conseil d’administration du FMI, qui devra se prononcer sur la question du « misreporting » avant d’approuver le nouveau programme sénégalais.



Le ministère précise que « les discussions ont abouti à des engagements réciproques clairs. Dès la finalisation des derniers détails techniques, le Sénégal et les services du FMI travailleront de concert pour soumettre le dossier au Conseil d’administration ». Dans ce cadre, une mission des services du FMI est attendue à Dakar dès la semaine prochaine, afin de finaliser les travaux entamés à Washington.



La délégation sénégalaise a également saluer la posture et les messages positifs de Mme Georgieva, tels qu’exprimés dans son récent communiqué à l’issue de la dernière réunion informelle du Conseil d’administration le 3 octobre 2025.



Au terme des échanges, les deux parties se sont engagées à ouvrir une nouvelle page dans le partenariat qui unit le Sénégal et le FMI, réaffirmant leur volonté commune de poursuivre les efforts déjà entrepris pour renforcer la coopération financière entre les deux parties.

