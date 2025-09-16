Tragédie à Djeddah Thiaroye Kao : Une femme mariée met fin à ses jours, laissant son bébé seul

Alertés par les cris de détresse de l’époux, des colocataires sortent de leurs chambres et se précipitent dans les toilettes communes, découvrant la scène macabre. Les limiers du commissariat d’arrondissement de Thiaroye sont immédiatement informés et se rendent sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. Selon nos sources, le suicide semble avoir été prémédité, la victime ayant choisi un endroit isolé et laissé son bébé endormi dans le lit conjugal avant de passer à l’acte.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’aucune trace de lutte ni de blessures n’a été constatée sur le corps. Des interrogations demeurent : Oumou Sall aurait-elle eu, la veille, une violente dispute avec son époux avant d’attendre que ce dernier et leurs cinq enfants s’endorment pour commettre son geste ? Des colocataires assurent toutefois n’avoir entendu ni brouille ni bagarre dans la chambre conjugale, laissant planer le doute sur les motivations exactes de la jeune femme.

Le corps de la défunte a été évacué à la morgue de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye pour les besoins d’une autopsie, et une enquête préliminaire a été ouverte pour élucider les circonstances de cette tragédie. Les autorités cherchent à déterminer les causes exactes de cet acte désespéré et à comprendre si des facteurs familiaux, psychologiques ou sociaux ont pu jouer un rôle.

Ce drame met une nouvelle fois en lumière l’urgence de la sensibilisation à la santé mentale et à l’accompagnement psychologique. Il rappelle combien la détresse invisible peut parfois conduire à des actes irréversibles et combien il est essentiel de rester attentif aux signes de mal-être au sein des familles et des communautés.

Rapidement, Barry constate l’absence mystérieuse de sa femme de la chambre conjugale et l’appelle à plusieurs reprises, sans réponse. Inquiet, il sort avec son bébé dans les bras et parcourt la cour de la concession pour tenter de la retrouver. À peine jette-t-il un coup d’œil dans les toilettes communes qu’il hurle de stupeur : sa femme, mère de cinq enfants, est pendue à l’aide d’une corde attachée à une poutre. Le tabouret qui lui a permis de se hisser est renversé au sol.