Tragédie à Dahra : Amadou Ka, vigile, retrouvé sans vie dans l’enceinte de la mosquée


Rédigé le Samedi 27 Décembre 2025 à 00:23 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les habitants du quartier Angle de l’Islam, dans la commune de Dahra, ont été plongés dans l’émoi ce vendredi matin après la découverte du corps sans vie d’Amadou Ka, vigile âgé de 54 ans, dans l’enceinte de la mosquée Samba Tocane.


Tragédie à Dahra : Amadou Ka, vigile, retrouvé sans vie dans l’enceinte de la mosquée

Selon les informations recueillies sur place, le corps a été retrouvé aux environs de 6 h 30, peu après la prière de l’aube. Les fidèles présents à ce moment ont alerté immédiatement les autorités locales. La gendarmerie s’est rapidement rendue sur les lieux, accompagnée du médecin-chef du centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra pour effectuer les constats d’usage. Après vérification, la dépouille a été évacuée vers la morgue de l’hôpital par les sapeurs-pompiers.

Amadou Ka, décrit comme un homme discret et respecté dans le quartier, n’avait aucun antécédent médical connu par sa famille. La découverte de sa mort a donc suscité de nombreuses interrogations parmi les habitants. Certains voisins évoquent un malaise survenu pendant la nuit, tandis que d’autres appellent à ce que toute la lumière soit faite sur ce décès brutal.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les causes exactes de sa mort. Les autorités envisagent toutes les hypothèses, y compris celle d’un malaise soudain ou d’un incident survenu sur le lieu de travail.

La disparition tragique d’Amadou Ka rappelle l’importance de la vigilance dans les lieux publics et suscite une vive émotion dans cette commune de Dahra, connue pour son ambiance paisible et son attachement à la vie communautaire.



Lat Soukabé Fall

