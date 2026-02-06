Thiès : les acteurs des Daara examinent les recommandations issues des concertations locales





Une réunion du comité régional de développement consacrée aux concertations sur les assises des Daara s’est déroulée le lundi 16 février à la gouvernance de Thiès. Elle visait à analyser la synthèse des conclusions recueillies lors des rencontres organisées dans les différents départements.



Selon la secrétaire générale de l’Inspection d’Académie, Khady Sow Diop, cette étape s’inscrit dans la contribution régionale à la réflexion nationale sur la refondation du système éducatif. Elle a précisé qu’il s’agit d’un pré-rapport élaboré après des fora communaux et des concertations tenues dans les trois départements de la région.



Les responsables de Daara ont profité de la rencontre pour évoquer plusieurs préoccupations majeures, notamment l’état civil des apprenants, le statut des maîtres coraniques, la mise en place de cantines et la modernisation des établissements.



De son côté, l’adjoint au gouverneur, Ababacar Sadikh Niang, a souligné l’importance de la formalisation du secteur. Il a indiqué que les recommandations portent également sur le renforcement des capacités, l’intégration des technologies de l’information et de la communication ainsi que la priorité accordée à la santé, à l’éducation et à l’intégrité morale et physique des apprenants

