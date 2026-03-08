Trafic de drogue sur le littoral : une pirogue chargée de chanvre indien interceptée au large de Mbao

Selon les informations recueillies auprès des services de sécurité, la cargaison était composée de neuf ballots de chanvre indien, représentant un poids total de près de 290 kilogrammes. La drogue était conditionnée de manière à faciliter son transport et à échapper aux contrôles, une méthode souvent utilisée par les réseaux de trafiquants opérant le long du littoral.





La pirogue, qui ressemblait à une embarcation de pêche ordinaire, avait probablement pour objectif de rejoindre discrètement un point de débarquement situé sur la côte dakaroise ou dans une zone isolée du littoral. Les trafiquants utilisent fréquemment ce type de stratégie pour contourner les dispositifs de surveillance et écouler leur marchandise sur le marché local.





La contrevaleur de la drogue saisie est estimée à près de 29 millions de francs CFA, ce qui montre l’ampleur de l’activité criminelle derrière cette tentative de transport. Les autorités soupçonnent l’existence d’un réseau organisé, impliquant plusieurs acteurs, depuis les fournisseurs jusqu’aux distributeurs chargés de la revente dans les centres urbains.





Cette opération illustre le rôle crucial des unités maritimes dans la lutte contre les trafics illicites. Le littoral sénégalais, long de plusieurs centaines de kilomètres, constitue en effet une voie privilégiée pour les réseaux de contrebande.





Les enquêtes se poursuivent afin d’identifier les propriétaires de la cargaison et de remonter toute la filière impliquée dans ce trafic.

