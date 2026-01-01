Menu
L'Actualité au Sénégal

Trafic de drogue à Ndorong : 5 individus, dont 2 femmes, interpellés


Rédigé le Dimanche 4 Janvier 2026 à 10:32 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong a procédé, dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, à l’interpellation de cinq individus, parmi lesquels deux femmes, en possession de quatre kilogrammes de chanvre indien. L’information a été rendue publique par la Police nationale.


Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un trafic de drogue dans un domicile situé au quartier Sing-Sing. Les éléments de la police, dépêchés sur les lieux, ont effectué une descente ciblée qui leur a permis de surprendre les suspects à l’intérieur d’une chambre.

Selon la même source, les cinq individus — trois hommes et deux femmes — ont été pris en flagrant délit de consommation de chanvre indien. La fouille minutieuse de la pièce a conduit à la découverte de quatre kilogrammes de cette drogue, soigneusement dissimulés dans un sac.

Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour détention et usage de drogue, en attendant les suites judiciaires. Une enquête a été ouverte afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer l’origine ainsi que la destination du produit saisi.

La Police nationale réaffirme, à travers cette intervention, sa détermination à lutter contre le trafic et la consommation de stupéfiants, qui constituent une menace sérieuse pour la sécurité et la santé publiques.



Lat Soukabé Fall

