Tournée économique : le président attendu à Kolda pour lancer et inaugurer plusieurs projets





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectuera une tournée économique dans la région de Kolda du 23 au 25 avril 2026, selon les services de la Présidence.



Cette visite s’inscrit dans une dynamique de territorialisation des politiques publiques. Elle vise notamment à échanger avec les acteurs locaux, évaluer les potentialités économiques de la région et encourager de nouveaux projets de développement.



Au programme, le chef de l’État procédera, jeudi, au lancement des travaux du centre de santé de Médina Yoro Foula.



Le lendemain, il se rendra dans la ville de Kolda pour inaugurer une antenne du SAMU régional. Cette structure devra couvrir les trois régions de la Casamance : Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.



Toujours vendredi, Bassirou Diomaye Faye procédera à la pose de la première pierre du pôle mère-enfant au Centre hospitalier régional de Kolda.



Par ailleurs, le président est également attendu au Daaka de Médina Gounass avant la fin de cette tournée dans le sud du pays.

