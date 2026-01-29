Touba : une opération policière met fin à une nuit de consommation de chanvre

Les forces de l’ordre, alertées par des mouvements suspects, ont effectué une descente inopinée dans un lieu discret de la ville.
Sur place, elles ont découvert plusieurs personnes en train de consommer du chanvre indien, ainsi que du matériel servant à son usage.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour usage et détention de drogue, en attendant leur présentation devant le parquet. Cette opération s’inscrit dans la politique de tolérance zéro menée par les autorités dans la cité religieuse.