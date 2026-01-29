Touba : une opération policière met fin à une nuit de consommation de chanvre

Rédigé le Mercredi 4 Février 2026 à 13:39 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

La police de Touba a mis fin à une soirée clandestine dédiée à la consommation de drogue, communément appelée “soirée Yamba”. L’intervention s’est soldée par l’interpellation de neuf individus, dont deux femmes.







Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour usage et détention de drogue, en attendant leur présentation devant le parquet. Cette opération s’inscrit dans la politique de tolérance zéro menée par les autorités dans la cité religieuse. Les forces de l’ordre, alertées par des mouvements suspects, ont effectué une descente inopinée dans un lieu discret de la ville.Sur place, elles ont découvert plusieurs personnes en train de consommer du chanvre indien, ainsi que du matériel servant à son usage.