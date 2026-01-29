Menu
L'Actualité au Sénégal

Touba : une opération policière met fin à une nuit de consommation de chanvre


Rédigé le Mercredi 4 Février 2026 à 13:39 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La police de Touba a mis fin à une soirée clandestine dédiée à la consommation de drogue, communément appelée “soirée Yamba”. L’intervention s’est soldée par l’interpellation de neuf individus, dont deux femmes.


Touba : une opération policière met fin à une nuit de consommation de chanvre
Les forces de l’ordre, alertées par des mouvements suspects, ont effectué une descente inopinée dans un lieu discret de la ville.

Sur place, elles ont découvert plusieurs personnes en train de consommer du chanvre indien, ainsi que du matériel servant à son usage.
 
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour usage et détention de drogue, en attendant leur présentation devant le parquet. Cette opération s’inscrit dans la politique de tolérance zéro menée par les autorités dans la cité religieuse.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags