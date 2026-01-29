Grève à l’hôpital de Richard-Toll : le collectif citoyen tire la sonnette d’alarme





Le collectif citoyen de Richard-Toll a exprimé, mercredi, son inquiétude face aux répercussions de la grève en cours des agents de l’hôpital local, un mouvement qui affecte sérieusement la prise en charge des patients dans cette commune du département de Dagana.



Réuni le même jour devant l’établissement hospitalier, le collectif a tenu un point de presse pour dénoncer la poursuite de cette grève. Son porte-parole, Ndiack Maal, a souligné que le mouvement social perturbe fortement l’accès aux soins pour les populations.



Selon lui, la situation actuelle a considérablement compromis la prise en charge médicale, laissant de nombreux patients sans soins appropriés.



Le collectif a rappelé que l’hôpital de Richard-Toll, mis en service en 1952 pour répondre aux besoins d’une population alors limitée, couvre aujourd’hui une zone bien plus vaste, incluant notamment l’ensemble du département de Dagana.



Face à cette situation, les membres du collectif ont appelé l’État à intervenir de manière urgente afin de mettre fin au blocage causé par la grève. Ils ont également plaidé pour un renforcement du plateau technique de l’établissement et pour son reclassement en hôpital de niveau supérieur.



Une marche envisagée par le collectif a toutefois été suspendue de manière provisoire, à la demande des autorités administratives, dans l’attente de l’issue des négociations en cours.

