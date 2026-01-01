Touba : une femme perd la vie après une chute depuis un immeuble inachevé





Un drame s’est produit lundi soir à Touba, où une femme a perdu la vie à la suite d’une chute survenue aux alentours de 23 heures. Les faits ont eu lieu dans le quartier Darou Quarante, à proximité de la Banque islamique, au niveau d’une maison en construction.



La victime, une femme célibataire, est décédée sur le coup après être tombée du deuxième étage du bâtiment inachevé. À ce stade, les causes exactes de cette chute ne sont pas encore établies et restent inconnues.



Informés de l’incident, les sapeurs-pompiers ainsi que les forces de police se sont rendus rapidement sur place pour les constats d’usage. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.

