Touba: un nouveau‑né laissé dans un salon

Ne sachant comment réagir ou quoi faire face à cette situation, la sexagénaire a pris le nourrisson dans ses bras et s’est immédiatement rendue au poste de police de Gouy‑Mbind pour signaler les faits et confier l’enfant aux forces de l’ordre, sous la direction du lieutenant Pape Demba Diouf.



Les policiers ont ensuite adressé une réquisition à l’hôpital Ndamatou afin que le bébé soit examiné médicalement et que son état de santé soit vérifié.



Le délégué du Procureur de la République auprès du Tribunal d’Instance de Mbacké, Moussa Guèye, a été informé des faits.



Une enquête a été ouverte afin de tenter d’identifier les parents ou la personne qui aurait abandonné la fillette et de déterminer les circonstances exactes de cet abandon.

Selon ses déclarations, elle était sortie pour acheter son petit‑déjeuner. À son retour à vers 11 h du matin, à sa grande surprise, elle a découvert une fillette nouveau‑née de sexe féminin déposée sur un fauteuil dans son salon.