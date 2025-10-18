Touba : plusieurs zones du nord de la commune libérées des eaux pluviales





Les opérations de pompage menées par l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) ont permis de libérer plusieurs sites inondés dans la partie nord de la commune de Touba, a annoncé vendredi le directeur général de l’institution, Séni Diène.



« Nos équipes ont réussi à dégager la majorité des zones touchées par les inondations, notamment à Guédé et Darou Khadim », a précisé M. Diène lors d’une visite de terrain consacrée au suivi du plan d’urgence contre les inondations.



Selon lui, les populations commencent à regagner leurs habitations, signe d’une amélioration progressive de la situation dans cette partie de la ville sainte.



Cependant, des blocages subsistent dans le sud de Touba, où les opérations se poursuivent. « Le dispositif de pompage fonctionne à plein régime », a-t-il assuré, annonçant un renforcement des moyens techniques :

