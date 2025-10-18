Un gendarme en congé condamné pour avoir tenté d’escroquer un commerçant à Dalifort

Les faits remontent au 9 octobre dernier. Ce jour-là, M. Fall, en congé du 9e escadron porté, entre dans la boutique de T. Diallo, un jeune commerçant guinéen de 22 ans. Arborant fièrement son uniforme de gendarme, il affirme venir pour un « contrôle d’hygiène » et reproche au boutiquier de préparer une omelette sur les lieux, pratique qu’il présente comme « interdite ».



Selon le témoignage de la victime, le gendarme aurait alors exigé 50 000 FCFA pour « étouffer l’affaire ».



« Il m’a dit que je risquais de gros ennuis si les agents venaient constater cela. Il voulait que je lui donne 50 000 francs pour arranger les choses », a raconté T. Diallo lors de sa déposition.



L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais le lendemain, M. Fall est revenu dans la boutique, toujours en uniforme. Cette fois, il accuse le commerçant de lui avoir remis de faux billets la veille et réclame 250 000 FCFA supplémentaires pour « régulariser la situation ».



Sauf que le jeune Diallo ne se laisse pas faire.



« Quand j’ai compris qu’il voulait m’arnaquer, j’ai alerté mes voisins. La foule s’est rassemblée et a commencé à crier au voleur. Il a pris peur et a tenté de fuir », a-t-il expliqué.



Face à la colère grandissante des habitants, M. Fall a dû battre en retraite. Il a été sauvé in extremis par une patrouille de gendarmerie alertée sur les lieux. Ses collègues l’ont aussitôt conduit à la brigade de recherches de Keur Massar pour enquête.



Interrogé par les enquêteurs, le gendarme a d’abord nié les faits, affirmant que le commerçant lui avait « offert volontairement 20 000 francs ». Mais au fil des questions, il finit par reconnaître avoir accepté l’argent « pour éviter des histoires ».



Les investigations ont également montré qu’il était en congé et n’avait aucune autorisation de porter son uniforme. Il a reconnu qu’il le faisait pour voyager gratuitement dans les transports.



Présenté devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, M. Fall a tenté de maintenir sa version :



« Je suis entré dans la boutique pour acheter de l’eau. J’ai juste fait une remarque sur l’insalubrité. Il m’a offert 20 000 francs de son propre gré », a-t-il déclaré, provoquant les sourires du public.



Mais le procureur a été ferme :« Tu es en congé, tu portes ton uniforme pour abuser de ton statut et soutirer de l’argent. Tu fais honte à la gendarmerie. »



Malgré la plaidoirie de son avocat, Me Niang, qui a insisté sur l’absence de témoin direct, le tribunal a tranché.

M. Fall a été relaxé du délit d’extorsion de fonds, mais reconnu coupable d’escroquerie. Il écope de deux mois de prison ferme et d’une amende de 50 000 FCFA.

