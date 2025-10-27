Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Touba : découverte d’une femme sans vie dans une maison abandonnée près du marché Ocass


Rédigé le Jeudi 6 Novembre 2025 à 18:29 | Lu 136 fois Rédigé par


Une femme d’une quarantaine d’années a été retrouvée sans vie dans une maison abandonnée à proximité du marché Ocass, à Touba. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce fait divers.


Touba : découverte d’une femme sans vie dans une maison abandonnée près du marché Ocass

 

Une femme âgée d’environ quarante ans a été retrouvée sans vie ce jeudi matin dans une maison abandonnée, située à proximité du marché Ocass de Touba. Selon les premiers éléments recueillis sur place, le corps présentait des traces suspectes laissant penser à un incident survenu dans des circonstances encore indéterminées.

L’alerte a été donnée tôt dans la matinée par des commerçants, visiblement bouleversés par la découverte.
Seyni Dieng, délégué du marché, a exprimé son inquiétude :

« L’insécurité devient préoccupante. Nous ne sommes plus tranquilles, même en plein jour », a-t-il déclaré.

La police s’est rapidement rendue sur les lieux pour procéder aux premiers constats et ouvrir une enquête. Les autorités locales appellent à la vigilance et envisagent un renforcement des patrouilles dans la zone commerciale afin de rassurer les populations et prévenir de nouveaux incidents.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Tivaouane : lancement d’un grand projet de drainage des eaux pluviales par l’ONAS

- 07/11/2025 - 0 Commentaire
Tivaouane : lancement d’un grand projet de drainage des eaux pluviales par l’ONAS
Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement lance à Tivaouane un projet de drainage des eaux pluviales, financé à plus de 7,5 milliards FCFA, pour améliorer le cadre de vie et renforcer la...

Touba : découverte d’une femme sans vie dans une maison abandonnée près du marché Ocass

- 06/11/2025 - 0 Commentaire
Touba : découverte d’une femme sans vie dans une maison abandonnée près du marché Ocass
Une femme d’une quarantaine d’années a été retrouvée sans vie dans une maison abandonnée à proximité du marché Ocass, à Touba. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce fait...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags