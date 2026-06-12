Touba : Profitant du voyage de sa mère à Dubaï, un étudiant vend ses bijoux et mène la grande vie sur la Petite-Côte

Selon les informations rapportées par la presse, les faits remontent au mois de mai. Profitant de l'absence de sa mère, partie en voyage d'affaires à Dubaï, le jeune homme aurait mis la main sur une importante quantité de bijoux en or conservés au domicile familial. À son retour, la mère de famille, commerçante et transitaire réputée, découvre avec stupéfaction la disparition d'une boîte contenant des bijoux dont la valeur est estimée à plus de sept millions de francs CFA.





Face à cette situation, elle réunit ses six enfants afin de comprendre ce qui s'est passé. Cependant, un détail attire rapidement son attention : son fils cadet est introuvable. Malgré les appels répétés de ses proches, son téléphone reste injoignable. Craignant un enlèvement ou un accident, la famille lance d'importantes recherches qui se poursuivent tard dans la nuit, mais sans résultat.





Inquiète, la mère dépose alors deux plaintes distinctes : l'une pour signaler la disparition de son fils et l'autre contre X pour le vol des bijoux. L'enquête est aussitôt ouverte par les forces de l'ordre.





Grâce à l'exploitation des données téléphoniques, les enquêteurs parviennent finalement à localiser le téléphone du jeune étudiant sur la Petite-Côte. Informés de sa présence dans la zone, les policiers procèdent à des investigations qui les conduisent jusqu'à un hôtel de luxe de Saly.





Sur place, les agents découvrent le suspect en compagnie de sa petite amie âgée de 19 ans. Le couple mène alors un train de vie particulièrement confortable. Les policiers saisissent plusieurs effets de valeur, notamment des vêtements de marque, des smartphones haut de gamme, des montres coûteuses ainsi qu'une importante somme d'argent en espèces, dont des billets en euros.





Conduit devant les enquêteurs, le jeune homme passe rapidement aux aveux. Il reconnaît avoir vendu les bijoux de sa mère pour un montant de 3,2 millions de francs CFA. Toutefois, il refuse de révéler l'identité de la personne ayant acheté les objets précieux, compliquant ainsi la récupération du butin.





Les investigations permettent également d'établir que la jeune femme qui l'accompagnait n'était pas impliquée dans cette affaire. Elle a donc été mise hors de cause puis libérée.





Lors de son arrestation, les policiers ont retrouvé un peu plus d'un million de francs CFA en petites coupures sur le suspect. Celui-ci a ensuite été transféré à Touba pour la poursuite de la procédure judiciaire.





Déterminée à obtenir justice et à faire toute la lumière sur cette affaire, sa mère a décidé de maintenir sa plainte malgré les liens familiaux qui l'unissent à son fils. Le jeune étudiant devait être présenté au parquet de Diourbel afin de répondre des faits qui lui sont reprochés.





Cette affaire suscite de nombreux commentaires à Touba, où beaucoup s'interrogent sur les raisons qui ont poussé un étudiant issu d'une famille aisée à commettre un tel acte au détriment de sa propre mère.

