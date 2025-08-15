Tivaouane : une usine de sucre attaquée, près d’un million de FCFA emporté

Dans la nuit de vendredi à samedi, une usine de conditionnement de sucre appartenant à Atlantic Groupe Industrie, située à Aynoumadi (Tivaouane), a été la cible d’une violente attaque menée par neuf individus encagoulés et armés de machettes, de fusils artisanaux et de marteaux.



Selon le responsable de production, un ressortissant asiatique, les assaillants se sont introduits dans l’usine vers 2 heures du matin, neutralisant d’abord les deux gardiens qu’ils ont ligotés. Ils se sont ensuite dirigés vers son logement, à l’étage, et ont tenté de lui soutirer des informations sur la localisation des fonds. Face à son refus, ils l’ont blessé légèrement au front.



Les malfaiteurs ont finalement mis la main sur une somme estimée à 997 425 francs CFA avant de prendre la fuite.



Le responsable a alerté le commissariat urbain de Tivaouane à 6 h 45. Les policiers ont aussitôt ouvert une enquête, inspecté les lieux et auditionné le personnel ainsi que les témoins afin d’identifier les auteurs.



Cette attaque survient à moins d’un mois du Gamou de Tivaouane, un grand rassemblement religieux annuel, et suscite l’inquiétude parmi les habitants de la ville.



aps

