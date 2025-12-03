Tivaouane : une enquête ouverte après la découverte d’un corps sous un chantier

Le parquet de Tivaouane a ordonné l’ouverture d’investigations afin d’élucider les circonstances du décès d’un homme âgé de 28 ans, dont le corps a été retrouvé mercredi matin sous les fondations d’un bâtiment en construction, au quartier Cité Dabakh, dans la commune de Tivaouane.



Selon les premières informations, la personne décédée est de nationalité bissau-guinéenne. Sa dépouille a été localisée à environ 150 mètres du logement qu’il partageait avec un compatriote.



D’après une source policière, les accès à la maison d’habitation ainsi qu’au chantier étaient fermés à clé, celles-ci étant restées sur les serrures. Lors des constatations sur place, les enquêteurs ont relevé la présence d’un coupe-coupe, de traces de sang, d’un bracelet et de vêtements appartenant à la victime.



Après les opérations de prélèvements post-mortem menées par la Division de la police technique et scientifique, et la désinfection des lieux effectuée par les services d’hygiène, le corps a été acheminé vers l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane par les sapeurs-pompiers.



Le colocataire de la victime, âgé d’environ 25 ans, de grande taille et ne s’exprimant qu’en créole, est activement recherché par les forces de sécurité. Selon la même source, il se trouverait actuellement dans la région de Ziguinchor.

