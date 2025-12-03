Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Tivaouane : une enquête ouverte après la découverte d’un corps sous un chantier


Rédigé le Vendredi 19 Décembre 2025 à 16:04 | Lu 35 fois Rédigé par


À Tivaouane, les autorités judiciaires ont ouvert une enquête après la découverte du corps d’un homme enfoui sous les fondations d’une maison en construction, dans le quartier Cité Dabakh.


Tivaouane : une enquête ouverte après la découverte d’un corps sous un chantier

 

Le parquet de Tivaouane a ordonné l’ouverture d’investigations afin d’élucider les circonstances du décès d’un homme âgé de 28 ans, dont le corps a été retrouvé mercredi matin sous les fondations d’un bâtiment en construction, au quartier Cité Dabakh, dans la commune de Tivaouane.

Selon les premières informations, la personne décédée est de nationalité bissau-guinéenne. Sa dépouille a été localisée à environ 150 mètres du logement qu’il partageait avec un compatriote.

D’après une source policière, les accès à la maison d’habitation ainsi qu’au chantier étaient fermés à clé, celles-ci étant restées sur les serrures. Lors des constatations sur place, les enquêteurs ont relevé la présence d’un coupe-coupe, de traces de sang, d’un bracelet et de vêtements appartenant à la victime.

Après les opérations de prélèvements post-mortem menées par la Division de la police technique et scientifique, et la désinfection des lieux effectuée par les services d’hygiène, le corps a été acheminé vers l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane par les sapeurs-pompiers.

Le colocataire de la victime, âgé d’environ 25 ans, de grande taille et ne s’exprimant qu’en créole, est activement recherché par les forces de sécurité. Selon la même source, il se trouverait actuellement dans la région de Ziguinchor.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags