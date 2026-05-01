Tivaouane : un motocycliste perd la vie dans un accident sur la RN2

Rédigé le Lundi 11 Mai 2026 à 06:34 | Lu 83 fois Rédigé par Rédaction

Un jeune conducteur de moto est décédé samedi soir à Tivaouane après avoir été mortellement percuté par un camion-benne sur la RN2. Une enquête a été ouverte.