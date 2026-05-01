Tivaouane : un motocycliste perd la vie dans un accident sur la RN2

Un accident mortel s’est produit samedi soir à Tivaouane, sur la RN2, à proximité de l’agence locale d’une banque de la place, selon une source sécuritaire.
Le drame est survenu aux environs de 21h35 et a coûté la vie à un jeune homme âgé de 20 ans, domicilié au quartier Keur Khaly. La victime circulait à bord d’une moto de type « Jakarta ».
D’après les premiers éléments recueillis, le motocycliste serait tombé sur la chaussée après une mauvaise manœuvre effectuée alors qu’il tentait de dépasser un camion-benne. Le poids lourd lui aurait ensuite roulé dessus.
Les sapeurs-pompiers de Tivaouane ont procédé à l’évacuation du corps vers la morgue de l’Hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.