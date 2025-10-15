Tivaouane : le préfet lance une campagne de sensibilisation avant l’application de l’arrêté sur l’occupation de la voie publique





Le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, a conduit ce mercredi une tournée d’information et de sensibilisation en prélude à l’application de l’arrêté préfectoral interdisant l’occupation anarchique de la voie publique. Cette démarche s’inscrit dans les orientations du chef de l’État et du Premier ministre, relayées par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Selon le préfet, cette initiative vise à réorganiser l’espace public afin d’assurer la sécurité des populations. Il a précisé que la mise en œuvre de l’arrêté, dont le délai de rigueur expirait le 16 octobre, a été amorcée, tout en privilégiant une approche pédagogique fondée sur la concertation et la communication avant toute action coercitive.



La tournée a concerné plusieurs zones, notamment la route nationale n°2, le carrefour central, le local des sapeurs-pompiers et les emprises de la voie ferrée, qui doivent être libérées sans délai. Le préfet a dénoncé le désordre constaté sur certaines artères, tout en saluant la collaboration des commerçants et artisans rencontrés.



Il a rappelé que ces mesures ne visent pas à réprimer, mais à prévenir les risques d’accidents liés à l’occupation de la voie publique :



« Une installation à zéro mètre de la route nationale peut provoquer des drames, et l’État doit agir pour les éviter », a-t-il insisté.



Des sites de recasement sont prévus pour les mécaniciens et commerçants touchés, situés respectivement près du marché de friperie et des Champs de courses de Tivaouane.



Le premier adjoint au maire, Pape Momar Gaye, a pour sa part réaffirmé l’engagement de la municipalité à privilégier la sensibilisation et la coopération avec l’État.



Profitant de la tournée, le préfet a également mis en garde les jeunes contre toute forme de vandalisme ou d’agression, rappelant que toute attaque contre des citoyens ou les institutions sera sévèrement sanctionnée.



Les autorités locales ont enfin assuré que le suivi des opérations se fera dans un esprit de concertation et de paix sociale.

