Tivaouane : la police renforce la sécurité face à la hausse des agressions nocturnes





Face à la montée des agressions nocturnes signalées dans plusieurs quartiers de Tivaouane, le commissariat urbain a annoncé avoir renforcé son dispositif de sécurité et multiplié les patrouilles de nuit dans les zones les plus exposées.



Selon les informations communiquées par la police, les auteurs de ces attaques sont principalement de jeunes hommes âgés de moins de 25 ans, résidant notamment dans les quartiers de Keur Mass, Keur Ndiobo et Kouly. Ces derniers étendraient leurs activités à Keur Dabakh, Goumoune et Alwar, semant l’inquiétude parmi les habitants.



Les agresseurs agissent généralement à partir de 22 heures, souvent à deux sur des motos de type Jakarta ou en groupes de cinq à dix personnes. Armés de machettes, ils ciblent les passants pour les dépouiller de leurs téléphones, de leur argent ou d’autres objets de valeur.



Le quartier de Keur Ndiobo serait actuellement le plus touché, selon la police, qui y a enregistré le plus grand nombre de plaintes.



Des mesures renforcées de surveillance et de prévention sont désormais mises en œuvre afin d’assurer la sécurité des populations et de dissuader les auteurs de ces agressions.



aps

