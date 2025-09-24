Tivaouane : la fermeture du marché de Keur Matar pour désinfection provoque la colère des commerçants





La mairie de Tivaouane a annoncé la fermeture temporaire du marché communal de Keur Matar du 9 au 19 octobre, afin de mener des opérations de nettoyage, de désinfection et de remise en état général. Une décision qui suscite la colère des commerçants, lesquels la jugent “injustifiée”.



Selon l’arrêté municipal, toute activité commerciale ainsi que l’installation de tables et d’étals seront interdites pendant cette période, à l’intérieur et aux abords immédiats du marché. Les travaux seront menés par les services techniques municipaux, en partenariat avec les comités de gestion, la SONAGED et les services d’hygiène. La réouverture est prévue le 20 octobre, après vérification de la conformité sanitaire par les autorités compétentes.



La mairie justifie cette mesure par une politique de salubrité publique et de prévention sanitaire, conformément à la réglementation en vigueur.



Un climat de tensions persistantes

Cette fermeture intervient dans un contexte de désaccord entre la municipalité et les commerçants de Keur Matar, situé dans un quartier populaire de Tivaouane. Il y a moins de deux semaines, ces derniers avaient annoncé la suspension du paiement des taxes municipales, accusant la mairie de négligence prolongée dans la gestion du marché.



“Le marché ne dispose ni de portail, ni d’éclairage, ni de gardien, ce qui favorise les vols”, déplorait Lamine Dème, délégué du marché, dénonçant également l’absence de nettoyage régulier et des toilettes inutilisables, sources d’insalubrité et de risques sanitaires.



Le marché de Keur Matar, vital pour de nombreuses familles, accueille quotidiennement des vendeurs de denrées alimentaires, de produits de première nécessité et des artisans. “C’est notre outil de travail. Son abandon met en péril nos activités et la sécurité des clients”, a insisté M. Dème.



Face au manque de réponses concrètes, les commerçants avaient cessé de payer les taxes locales, réclamant l’intervention des autorités administratives pour une solution durable.



Une réponse municipale contestée

La mairie, reconnaissant la légitimité des doléances, a salué “l’endurance” des occupants du marché et présenté la fermeture temporaire comme une première étape de réponse institutionnelle à une situation qui perdure depuis plusieurs mois.



Cependant, la mesure a provoqué une vague de contestation. Mercredi, une cinquantaine de commerçants, arborant des brassards rouges, ont tenu un point de presse pour exprimer leur désaccord.



“Nous avons reçu la notification hier, mais cette décision n’a aucun sens”, a déclaré Lamine Dème, appelant le maire à privilégier un dialogue inclusif pour éviter un impact économique sur les familles dépendantes du marché.



De son côté, Djiby Ndour, chargé de communication des commerçants, a dénoncé la persistance de l’insalubrité, le manque d’éclairage et la stagnation des eaux de pluie, rappelant que la suspension du paiement des taxes visait à alerter les autorités. “Nous attendons le maire de pied ferme”, a-t-il averti.

