Tivaouane : des quartiers envahis par le trafic malgré les déviations officielles





À Tivaouane, des habitants de plusieurs quartiers expriment leur inquiétude face à la circulation répétée de bus, de gros porteurs et d’autres véhicules de transport collectif à l’intérieur de leurs zones résidentielles. Une situation qu’ils estiment risquée pour la sécurité et le calme des riverains.



Cette situation intervient après la décision de la préfecture de Tivaouane de fermer temporairement la Route nationale n°2. Dans un communiqué daté du 18 décembre 2025, l’autorité administrative a annoncé la suspension de la circulation sur cet axe, du carrefour jusqu’au passage à niveau en direction de Saint-Louis, et ce jusqu’au 31 décembre 2025. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des travaux de renforcement de la route Thiès–Kébémer.



Afin d’assurer la continuité du trafic, des itinéraires de déviation ont été définis. Les véhicules venant de Thiès sont redirigés vers la voie de contournement au niveau de la gare routière, en passant par la zone d’Auchan, avant de retrouver la RN2 près du monument. De leur côté, ceux en provenance de Meckhé doivent emprunter l’axe partant du monument vers l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy pour rejoindre la RN2 à hauteur d’Auchan.



Cependant, selon les populations locales, ces consignes ne seraient pas toujours respectées. Plusieurs conducteurs choisiraient de traverser des voies internes situées dans les quartiers de Kouly, Ndout et Keur Matar, afin de rejoindre plus rapidement la RN2 depuis la gare routière.



Face à cette situation, les habitants sollicitent l’intervention des autorités administratives et des forces de sécurité. Ils demandent une application rigoureuse des déviations prévues, dans le but de garantir la sécurité des résidents et de préserver la tranquillité des quartiers concernés.

