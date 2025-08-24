Tivaouane : Serigne Babacar Sy Mansour appelle à la repentance lors de la première nuit du Burd





La première nuit du Burd s’est tenue ce lundi 25 août 2025 à Tivaouane, en présence du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, entouré de l’ensemble des membres de la famille Sy.



Profitant de cette cérémonie religieuse, le guide a déploré la décadence qui mine la société, marquée par les insultes, la corruption, la calomnie et le commérage. Il a mis en garde contre ces comportements qui, selon lui, ne valorisent aucune communauté.



Serigne Babacar Sy Mansour a rappelé que des pratiques similaires avaient, par le passé, entraîné la colère divine et des calamités dans d’anciennes sociétés du temps des Prophètes. Il a ainsi sensibilisé les fidèles sur les conséquences néfastes de ces actes et appelé à choisir la voie de la repentance pour obtenir la clémence de Dieu.



Le khalife a invité tous les Sénégalais à intensifier leurs prières et à délaisser ces pratiques dégradantes. Après avoir formulé des prières pour le pays, il a également exhorté les usagers de la route à faire preuve de prudence, particulièrement en cette période de Gamou.



dakaractu

