Tivaouane Peul : un réseau d’escroquerie lié à Qnet démantelé par les forces de sécurité





Une opération menée par la Brigade de proximité de Tivaouane Peul a permis de porter un coup significatif à un réseau d’escroquerie en lien avec Qnet. L’intervention, réalisée le 4 janvier 2026, a été déclenchée après l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un groupe organisé opérant entre les localités de Tivaouane Peul et Niacourab.



La descente effectuée dans les locaux servant de base au réseau s’est soldée par l’arrestation de huit personnes, parmi lesquelles figuraient l’instigateur présumé et le principal responsable du groupe. Les personnes interpellées sont toutes de nationalité étrangère, issues de plusieurs pays africains.



D’après les éléments recueillis par les enquêteurs, les membres du réseau utilisaient une plateforme pour attirer leurs victimes, en majorité des ressortissants étrangers. Ils leur faisaient miroiter des opportunités d’emploi au sein d’une entreprise inexistante, en échange de frais d’inscription variant entre 600 000 et 1 500 000 francs CFA. Ce procédé frauduleux leur aurait permis de collecter d’importantes sommes d’argent.



Au cours de l’opération, vingt-quatre victimes ont également été découvertes sur les lieux et interpellées. Elles sont de diverses nationalités, comprenant notamment des ressortissants béninois, congolais, gambiens, guinéens, ivoiriens, burkinabè, maliens et sénégalais.



Les investigations ont établi que le montant total encaissé par le réseau s’élève à 17 550 000 francs CFA. L’ensemble des personnes arrêtées a été mis à la disposition des autorités compétentes pour la suite de la procédure. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter d’autres ramifications de ce réseau.



Cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les forces de sécurité pour lutter contre les réseaux d’escroquerie et les pratiques frauduleuses ciblant particulièrement les personnes vulnérables, notamment celles en quête d’emploi.

