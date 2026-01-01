Menu
L'Actualité au Sénégal

TikTok politique : un militant condamné pour menaces de mort


Rédigé le Samedi 3 Janvier 2026 à 10:20 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a condamné Ch. Ndiaye, militant du parti Les Nationalistes, pour menaces de mort et injures publiques dirigées contre A. Djiba, alias Sanka, militant de Pastef, lors d’un live sur TikTok.


TikTok politique : un militant condamné pour menaces de mort

Au cours de la diffusion, Ndiaye brandissait un couteau et proférait des propos intimidants. À la barre, il a tenté de banaliser la scène, affirmant découper une pastèque et que ses paroles n’étaient que des « blagues » entre abonnés, accusant la partie civile d’avoir diffusé la vidéo pour créer une « vindicte populaire ».

Le ministère public a rejeté cette défense, rappelant le climat de tension numérique dans le débat politique sénégalais et citant le meurtre récent en France de Baba Abdoulaye Diop, militant de Pastef, tué à l’arme blanche par un sympathisant nationaliste.

Le tribunal a finalement prononcé une peine de six mois de prison, dont un mois ferme, et a condamné Ndiaye à payer les frais de procédure, envoyant un message clair contre la propagation de la haine politique sur les réseaux sociaux.



Lat Soukabé Fall

