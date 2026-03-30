Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès, une ville au cœur de l’histoire contestataire du Sénégal


Rédigé le Lundi 30 Mars 2026 à 14:46 | Lu 68 fois Rédigé par


Connue pour son esprit contestataire, Thiès s’impose comme un bastion politique marqué par des luttes historiques et un engagement citoyen affirmé.


Thiès, une ville au cœur de l’histoire contestataire du Sénégal

 

Si Thiès accueille cette année les célébrations du 4 avril, la ville reste surtout marquée par une longue tradition de contestation politique et sociale. Surnommée « ville rebelle », elle s’est imposée au fil du temps comme un bastion d’opposition face au pouvoir central basé à Dakar.
Cet esprit revendicatif remonte à la période coloniale. En 1938, les cheminots de Thiès déclenchent une grève pour réclamer de meilleures conditions de travail et une égalité de traitement. La répression du 27 septembre est particulièrement violente, causant plusieurs morts et de nombreux blessés.
Quelques années plus tard, entre 1947 et 1948, une autre mobilisation majeure est menée par les travailleurs du chemin de fer Dakar-Niger. Ce mouvement de longue durée, dirigé contre l’administration coloniale, devient un symbole fort des luttes sociales. Il sera immortalisé par Ousmane Sembène dans son œuvre Les Bouts de bois de Dieu.
Ces épisodes ont profondément façonné l’identité de la ville, en ancrant une culture politique fondée sur la revendication et la solidarité ouvrière. Aujourd’hui encore, toute agitation à Thiès résonne à l’échelle nationale.
Au fil des décennies, la ville est devenue un terrain politique stratégique, ayant vu émerger ou s’affronter plusieurs figures majeures telles que Léopold Sédar Senghor, Ousmane Ngom ou encore Idrissa Seck.
Selon l’universitaire Oumar Guèye, les électeurs thiéssois se distinguent par un vote motivé par des convictions profondes, souvent en réaction à des enjeux de justice ou de dignité.
L’histoire politique récente de la ville est également marquée par des tensions avec le pouvoir. En 1988, en pleine campagne, le président Abdou Diouf s’était attiré l’hostilité des populations locales, laissant des traces durables dans ses relations avec l’électorat thiéssois.
Par la suite, Abdoulaye Wade a su capter le soutien de la ville, avant que cette relation ne se détériore dans un contexte de tensions politiques liées à l’affaire des chantiers de Thiès, impliquant Idrissa Seck.
Durant près de vingt ans, ce dernier a consolidé son influence locale, faisant de Thiès un bastion politique difficile à conquérir. Toutefois, en 2020, son rapprochement avec Macky Sall a marqué un tournant. Une partie de la population y a vu une rupture avec ses positions antérieures.
Depuis, la ville s’est progressivement tournée vers de nouvelles forces politiques, notamment Pastef et la coalition Yewwi Askan Wi, confirmant ainsi sa réputation de territoire politiquement exigeant et en constante évolution.


Actualité à Thiès

Thiès 2026 : Babacar Diop dévoile un vaste programme culturel autour de la fête nationale

Lat Soukabé Fall - 27/03/2026 - 0 Commentaire
Thiès 2026 : Babacar Diop dévoile un vaste programme culturel autour de la fête nationale
À quelques jours de la célébration de la Fête de l’Indépendance du Sénégal, la ville de Thiès s’illustre par une mobilisation exceptionnelle mêlant patriotisme et effervescence culturelle. Autorités...

Préparatifs du 4 avril à Thiès : le colonel Elhadji Omar Faye rassure sur un dispositif “prêt et maîtrisé”

Lat Soukabé Fall - 27/03/2026 - 0 Commentaire
Préparatifs du 4 avril à Thiès : le colonel Elhadji Omar Faye rassure sur un dispositif “prêt et maîtrisé”
À quelques jours de la célébration de l’indépendance, les préparatifs s’intensifient dans la zone militaire n°7 de Thiès. Le commandant de cette zone stratégique, le colonel Elhadji Omar Faye, est...

Actualités

Thiès : Le Président de la République Diomaye Faye lance la Semaine nationale de la jeunesse 2026

- 30/03/2026 - 0 Commentaire
Thiès : Le Président de la République Diomaye Faye lance la Semaine nationale de la jeunesse 2026
En présence de plusieurs autorités territoriales et administratives, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à Thiès au lancement officiel de la Semaine nationale de la...

Nécrologie : Le hip-hop sénégalais pleure Daddy Bibson, figure emblématique du mouvement urbain

- 30/03/2026 - 0 Commentaire
Nécrologie : Le hip-hop sénégalais pleure Daddy Bibson, figure emblématique du mouvement urbain
Dakar - Le monde de la musique et des cultures urbaines est en deuil. Cheikh Bounama Coly, mondialement connu sous le pseudonyme de Daddy Bibson, s'est éteint ce lundi 30 mars 2026 aux États-Unis,...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags