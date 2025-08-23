Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : une sextape fuitée, l’affaire débarque au commissariat


Rédigé le Vendredi 22 Août 2025 à 22:42 | Lu 40 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une jeune fille du quartier Gouy Sombel, à Thiès, est au cœur d’une affaire troublante. Elle aurait partagé une vidéo à caractère sexuel obtenue via son cousin. La vidéo met en scène une amie de ce dernier, qui n’avait jamais consenti à sa diffusion.


Thiès : une sextape fuitée, l’affaire débarque au commissariat
D'après nos sources, les autorités locales ont rapidement ouvert une enquête. L’affaire a officiellement été enregistrée au commissariat de Thiès, où la jeune fille a été entendue ainsi que  les personnes impliquées
La victime, elle, est accompagnée par les services compétents pour protéger ses droits et sa vie privée.
 
Ce cas rappelle l’importance de la prudence dans le partage de contenus numériques et la gravité de la diffusion de vidéos intimes sans consentement, désormais sanctionnée par la loi.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags