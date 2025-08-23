Thiès : une sextape fuitée, l’affaire débarque au commissariat

Ce cas rappelle l’importance de la prudence dans le partage de contenus numériques et la gravité de la diffusion de vidéos intimes sans consentement, désormais sanctionnée par la loi.

D'après nos sources, les autorités locales ont rapidement ouvert une enquête. L’affaire a officiellement été enregistrée au commissariat de Thiès, où la jeune fille a été entendue ainsi que les personnes impliquéesLa victime, elle, est accompagnée par les services compétents pour protéger ses droits et sa vie privée.