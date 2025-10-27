Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : les 24 élèves exclus du lycée Jules Sagna réintégrés après médiation


Rédigé le Lundi 3 Novembre 2025 à 18:10 | Lu 39 fois Rédigé par


Les 24 élèves exclus du lycée Jules Sagna de Thiès pour tricherie ont été réintégrés dans d’autres établissements, à la suite d’une médiation impliquant les autorités académiques, le maire et les parents d’élèves.


Thiès : les 24 élèves exclus du lycée Jules Sagna réintégrés après médiation

 

Après une période de tension, le calme revient au lycée Jules Sagna de Thiès. Les 24 élèves exclus pour tricherie lors des compositions du second semestre de l’année académique 2024-2025 ont finalement été réintégrés dans le système éducatif.

Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion de médiation tenue ce lundi au Centre Régional de Formation des Personnels de l’Éducation (CRFPE), en présence de l’inspecteur d’académie de Thiès, des inspecteurs de l’éducation et de la formation, du maire de la ville, des parents d’élèves, des syndicats et des partenaires de l’école.

Il a été convenu que les élèves concernés seront accueillis dans d’autres lycées de la ville, selon des modalités définies avec les proviseurs des établissements d’accueil.

Par ailleurs, l’inspecteur d’académie a annoncé l’ouverture d’une enquête afin d’identifier l’origine de la fuite des épreuves et de renforcer les mesures de sécurité autour des examens à Thiès.

Le maire de Thiès, qui a joué un rôle de médiateur, a salué une décision empreinte de compréhension et d’équité, soulignant que l’école devait aussi être un lieu de rédemption et d’espoir.

Les parents d’élèves, de leur côté, ont présenté leurs excuses au corps professoral et aux autorités éducatives, tout en s’engageant à accompagner davantage leurs enfants dans leur parcours scolaire.

dakaractu




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Thiès : les 24 élèves exclus du lycée Jules Sagna réintégrés après médiation

- 03/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : les 24 élèves exclus du lycée Jules Sagna réintégrés après médiation
Les 24 élèves exclus du lycée Jules Sagna de Thiès pour tricherie ont été réintégrés dans d’autres établissements, à la suite d’une médiation impliquant les autorités académiques, le maire et les...

Dakar : vaste opération de déguerpissement et d’assainissement menée par la Gendarmerie nationale

- 03/11/2025 - 0 Commentaire
Dakar : vaste opération de déguerpissement et d’assainissement menée par la Gendarmerie nationale
La Gendarmerie de Dakar a démoli onze sites illégaux lors d’une opération d’assainissement et de déguerpissement visant à lutter contre l’occupation anarchique du territoire. La Compagnie de...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags