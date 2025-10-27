Thiès : les 24 élèves exclus du lycée Jules Sagna réintégrés après médiation





Après une période de tension, le calme revient au lycée Jules Sagna de Thiès. Les 24 élèves exclus pour tricherie lors des compositions du second semestre de l’année académique 2024-2025 ont finalement été réintégrés dans le système éducatif.



Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion de médiation tenue ce lundi au Centre Régional de Formation des Personnels de l’Éducation (CRFPE), en présence de l’inspecteur d’académie de Thiès, des inspecteurs de l’éducation et de la formation, du maire de la ville, des parents d’élèves, des syndicats et des partenaires de l’école.



Il a été convenu que les élèves concernés seront accueillis dans d’autres lycées de la ville, selon des modalités définies avec les proviseurs des établissements d’accueil.



Par ailleurs, l’inspecteur d’académie a annoncé l’ouverture d’une enquête afin d’identifier l’origine de la fuite des épreuves et de renforcer les mesures de sécurité autour des examens à Thiès.



Le maire de Thiès, qui a joué un rôle de médiateur, a salué une décision empreinte de compréhension et d’équité, soulignant que l’école devait aussi être un lieu de rédemption et d’espoir.



Les parents d’élèves, de leur côté, ont présenté leurs excuses au corps professoral et aux autorités éducatives, tout en s’engageant à accompagner davantage leurs enfants dans leur parcours scolaire.



