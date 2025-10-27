Ziguinchor : Une ressortissante nigériane accusée de vouloir contaminer des Sénégalais au VIH

Menu
Rédigé le Lundi 3 Novembre 2025 à 21:38 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


B. D. Elohr, surnommée « Nelly », une jeune Nigériane de 23 ans, fait actuellement l’objet d’une enquête après son arrestation par la police de Ziguinchor pour des faits graves liés au VIH. Selon les informations recueillies, elle est accusée d’avoir tenté de « contaminer le maximum de Sénégalais » en ayant des rapports sexuels non protégés.


La mise en cause a été signalée par une source policière, accompagnée de captures d’écran de messages WhatsApp présentés comme preuves de ses intentions. Ces documents ont déclenché l’intervention des forces de l’ordre, qui ont procédé à son arrestation dans un bar local, « Alternatives ».

Lors de son interrogatoire, « Nelly » a reconnu être porteuse du VIH et a confirmé exercer la prostitution, un métier qu’elle dit pratiquer depuis plusieurs années, notamment en Gambie avant de s’installer à Ziguinchor début 2025. Elle a assuré suivre un traitement médical rigoureux au Centre de référence des IST de la ville, ne manquant qu’un rendez-vous le 26 octobre pour des raisons liées à sa période de menstruation.

L’hôpital de Ziguinchor, sollicité sur réquisition, a confirmé que la jeune femme est bien suivie et sous traitement médical.
Face aux messages WhatsApp jugés compromettants, « Nelly » a nié toute intention de contaminer ses clients, affirmant toujours utiliser des protections lors de ses rapports sexuels. Les autorités poursuivent leurs investigations afin de vérifier l’authenticité des messages et d’établir les circonstances exactes de cette affaire sensible.

Cet incident relance le débat sur la sensibilisation au VIH et aux IST, ainsi que sur la nécessité de protéger à la fois les professionnels du sexe et leurs clients. Les autorités sanitaires rappellent l’importance des suivis médicaux réguliers et de l’usage systématique des protections lors des rapports sexuels.



