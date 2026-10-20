Toutefois, ces déclarations constituent la version d’un des prévenus et ne sauraient, à elles seules, établir les circonstances exactes de l’affrontement.
|
L’actualité à Thiès et au Sénégal
|
Thiès : une rivalité amoureuse présumée vire à la bagarre, deux hommes devant la justice
Une affaire de coups et blessures volontaires réciproques a été examinée par le tribunal d’instance de Thiès. A. Fall et M. Guèye, qui se rejettent mutuellement la responsabilité de l’affrontement, présentent deux versions contradictoires. Au cœur du différend, des tensions autour de l’épouse de l’un des prévenus. La décision du tribunal est attendue le 26 octobre 2026.
Toutefois, ces déclarations constituent la version d’un des prévenus et ne sauraient, à elles seules, établir les circonstances exactes de l’affrontement.
|
Mardi 20 Octobre 2026 - 16:21 Thiès : les cheminots interpellés à l’approche de la Ziarra de Thierno Habibou Mountaga Daha Tall
|
Mardi 20 Octobre 2026 - 12:21 Kolda : une enquête ouverte après la découverte d’un homme poignardé
Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique
Actualité à Thiès
THIÈS : LA PLUIE S’INVITE À NOUVEAU EN PLEIN MOIS D’OCTOBRE
Thiès : ELEVATE-HER veut pérenniser l’appui aux chercheuses
Actualités
Contrebande alimentaire : six tonnes de cuisses de poulet interceptées au large de Dakar
Assemblée nationale : la Commission des Finances réunie ce 20 octobre pour la LFR 2026
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com