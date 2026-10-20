Thiès : une rivalité amoureuse présumée vire à la bagarre, deux hommes devant la justice

Une histoire de femme, des accusations croisées et une altercation physique : c’est autour de ces éléments que s’est nouée l’affaire opposant A. Fall à M. Guèye devant le tribunal d’instance de Thiès. Les deux hommes ont comparu le lundi 19 octobre 2026 pour des faits de coups et blessures volontaires réciproques ayant entraîné, pour chacun, une incapacité temporaire de travail (ITT) de cinq jours.



À la barre, les deux prévenus ont livré des récits radicalement différents sur l’origine du conflit et le déroulement de la bagarre. Chacun désigne l’autre comme responsable de l’escalade de violence.



A. Fall évoque des menaces contre son épouse

Selon les déclarations de A. Fall rapportées à l’audience, le différend aurait commencé par des menaces que M. Guèye aurait proférées à l’encontre de son épouse. Face à cette situation, il affirme avoir décidé d’aller à la rencontre de son protagoniste pour lui demander de laisser sa femme tranquille.



Mais, selon son récit, la discussion aurait rapidement dégénéré. A. Fall soutient que M. Guèye l’aurait insulté avant de brandir un couteau dans le but de le poignarder. Il affirme avoir riposté, déclenchant ainsi une bagarre entre les deux hommes.



Cette version place donc la question des menaces et de la réaction de A. Fall au centre des débats.

Toutefois, ces déclarations constituent la version d’un des prévenus et ne sauraient, à elles seules, établir les circonstances exactes de l’affrontement.



M. Guèye accuse plutôt le couple

De son côté, M. Guèye conteste catégoriquement les accusations portées contre lui. Il présente une tout autre lecture de l’affaire et met en cause l’attitude de l’épouse de A. Fall.



Selon ses déclarations, cette dernière aurait l’habitude de lui lancer des piques et de l’insulter. Il affirme que les violences seraient venues du couple, qui l’aurait attaqué et agressé. Il fait notamment état d’une blessure à l’œil.



Les deux hommes se retrouvent ainsi au cœur d’accusations réciproques. D’un côté, A. Fall affirme avoir réagi à des menaces et à une tentative d’agression au couteau. De l’autre, M. Guèye soutient avoir été agressé par son adversaire et l’épouse de celui-ci.



À ce stade, les versions rapportées ne permettent pas de trancher publiquement la question de savoir qui a déclenché les violences.



Une rivalité amoureuse évoquée dans le dossier

Au-delà des accusations échangées à l’audience, des témoignages recueillis dans cette affaire orienteraient le différend vers une possible rivalité amoureuse. M. Guèye serait soupçonné de courtiser l’épouse de A. Fall.



Cette situation présumée pourrait expliquer les tensions entre les protagonistes et l’intervention de A. Fall, qui affirme avoir voulu demander à M. Guèye de laisser son épouse tranquille.



Il convient néanmoins de distinguer les soupçons et les témoignages rapportés des faits judiciairement établis. Les éléments disponibles ne permettent pas de présenter cette rivalité comme une cause définitivement démontrée de la bagarre.



Le tribunal attend désormais les explications judiciaires

À l’issue des débats, le procureur de la République s’en est rapporté à l’application de la loi. Le tribunal d’instance de Thiès a ensuite mis l’affaire en délibéré.

La décision est attendue le 26 octobre 2026. Elle devra permettre de connaître l’issue judiciaire de ce dossier dans lequel les deux prévenus se rejettent la responsabilité des violences et présentent des versions opposées.



En attendant le verdict, l’affaire illustre les difficultés auxquelles la justice peut être confrontée lorsque des protagonistes impliqués dans une même altercation livrent des récits contradictoires. La responsabilité de chacun devra être appréciée dans le cadre de la procédure judiciaire, sans confondre les accusations formulées à la barre avec une décision de justice.

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