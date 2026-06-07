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Thiès : une dispute après un match de football se termine par plusieurs interpellations


Rédigé le Lundi 8 Juin 2026 à 08:46 | Lu 62 fois Rédigé par


À Thiès, une altercation entre de jeunes joueurs lors d’un match de football a dégénéré en affrontement dans un autre quartier. Plusieurs personnes ont été interpellées et un adolescent a été pris en charge dans une structure sanitaire.


Thiès : une dispute après un match de football se termine par plusieurs interpellations
Un incident impliquant plusieurs jeunes s’est produit au quartier Carrière de Thiès à la suite d’un match de football opposant des adolescents âgés de 12 à 16 ans venus de Randouléne.
Selon les informations recueillies, un différend survenu pendant la rencontre a provoqué une altercation entre les deux groupes. Au cours de cet affrontement, un jeune habitant du quartier Carrière a été blessé à la tête par un tesson de verre.
Après le coup de sifflet final, les participants ont regagné leurs quartiers respectifs. Plus tard, le jeune blessé se serait rendu à Randouléne afin de poursuivre le conflit.
Une nouvelle bagarre aurait alors éclaté entre lui et deux autres adolescents. Lors de cet affrontement, il a subi plusieurs blessures provoquées par des coups de couteau, selon des sources du quartier.
Les deux jeunes soupçonnés d’être impliqués ont été interpellés. Une troisième personne a également été arrêtée pour s’être, selon les mêmes sources, interposée lors de l’intervention des forces de défense et de sécurité.
La victime a été évacuée vers une structure sanitaire de Thiès pour y recevoir des soins.
Cette reformulation ne contient aucune information supplémentaire et repose uniquement sur les éléments présents dans votre texte d'origine.



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