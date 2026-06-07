Thiès : une dispute après un match de football se termine par plusieurs interpellations

Un incident impliquant plusieurs jeunes s’est produit au quartier Carrière de Thiès à la suite d’un match de football opposant des adolescents âgés de 12 à 16 ans venus de Randouléne.
Selon les informations recueillies, un différend survenu pendant la rencontre a provoqué une altercation entre les deux groupes. Au cours de cet affrontement, un jeune habitant du quartier Carrière a été blessé à la tête par un tesson de verre.
Après le coup de sifflet final, les participants ont regagné leurs quartiers respectifs. Plus tard, le jeune blessé se serait rendu à Randouléne afin de poursuivre le conflit.
Une nouvelle bagarre aurait alors éclaté entre lui et deux autres adolescents. Lors de cet affrontement, il a subi plusieurs blessures provoquées par des coups de couteau, selon des sources du quartier.
Les deux jeunes soupçonnés d’être impliqués ont été interpellés. Une troisième personne a également été arrêtée pour s’être, selon les mêmes sources, interposée lors de l’intervention des forces de défense et de sécurité.
La victime a été évacuée vers une structure sanitaire de Thiès pour y recevoir des soins.
Cette reformulation ne contient aucune information supplémentaire et repose uniquement sur les éléments présents dans votre texte d'origine.
Selon les informations recueillies, un différend survenu pendant la rencontre a provoqué une altercation entre les deux groupes. Au cours de cet affrontement, un jeune habitant du quartier Carrière a été blessé à la tête par un tesson de verre.
Après le coup de sifflet final, les participants ont regagné leurs quartiers respectifs. Plus tard, le jeune blessé se serait rendu à Randouléne afin de poursuivre le conflit.
Une nouvelle bagarre aurait alors éclaté entre lui et deux autres adolescents. Lors de cet affrontement, il a subi plusieurs blessures provoquées par des coups de couteau, selon des sources du quartier.
Les deux jeunes soupçonnés d’être impliqués ont été interpellés. Une troisième personne a également été arrêtée pour s’être, selon les mêmes sources, interposée lors de l’intervention des forces de défense et de sécurité.
La victime a été évacuée vers une structure sanitaire de Thiès pour y recevoir des soins.
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