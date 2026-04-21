Médias : Le CORED dénonce une grave faute professionnelle dans l’affaire de “l’hélicoptère artisanal” de Tambacounda

Dans un communiqué, le CORED pointe du doigt l’utilisation d’images d’illustration qui n’ont jamais été signalées comme telles. Selon l’organe de régulation, cette omission constitue une faute majeure :



“La diffusion et la publication de cet élément auraient dû être accompagnées de la mention +image d’illustration+.”



Cette négligence a eu pour conséquence directe d’induire en erreur les téléspectateurs et les lecteurs, en leur faisant croire que les images montrées correspondaient réellement à l’appareil construit par Mamadou Sow.



L’enquête du CORED révèle que la réalité est bien différente de celle présentée dans les médias. Contrairement à ce qui a été affirmé :



Mamadou Sow n’a jamais réussi à faire décoller son appareil artisanal

Les images diffusées ne représentent pas son invention

Il s’agit en réalité d’un hélicoptère ultraléger monoplace conçu en Hongrie

Pour le CORED, cette situation met en évidence un manque de rigueur flagrant dans le travail des journalistes, techniciens et rédactions concernées.



Face à cette dérive, l’institution rappelle les fondamentaux du métier, inscrits dans le Code de la presse et la Charte des journalistes du Sénégal :



Collecter et traiter l’information avec honnêteté et impartialité

Vérifier et recouper les faits avant publication

les faits avant publication Ne pas déformer la réalité

Toujours indiquer l’origine des informations

Corriger rapidement toute information inexacte

La Charte insiste notamment sur un principe clé :



“Respecter les faits, quelles qu’en puissent être les conséquences.”



Le CORED met en garde contre les conséquences de telles pratiques, qui risquent de :



Fragiliser la confiance du public

Entacher la crédibilité des médias sénégalais

Encourager la désinformation

L’organe appelle ainsi l’ensemble des professionnels à faire preuve de plus de rigueur et de responsabilité, dans un contexte où la circulation rapide de l’information exige une vigilance accrue.



Au-delà du cas Mamadou Sow, cette polémique relance le débat sur les dérives médiatiques liées à la quête de sensationnel et au manque de vérification.





Elle rappelle surtout une évidence souvent négligée :

Informer, ce n’est pas seulement raconter, c’est d’abord vérifier.

