Thiès : une bagarre entre coépouses se termine devant le tribunal

Selon les éléments présentés devant le tribunal d’instance de Thiès, le conflit aurait éclaté à la suite d'échanges verbaux tendus. O. Ciss, présentée comme la deuxième épouse, a expliqué à la barre qu'elle faisait la lessive lorsque sa coépouse lui aurait adressé des propos désobligeants. Malgré ses tentatives pour calmer la situation, la discussion aurait rapidement dégénéré en affrontement physique.





La bagarre a causé des blessures aux deux femmes, nécessitant des soins médicaux. Chacune a obtenu un certificat médical et a déposé plainte contre l'autre, conduisant à l'ouverture d'une procédure judiciaire.





Après examen du dossier, le parquet a estimé que les torts étaient partagés et a demandé l'application de la loi. Le tribunal a finalement déclaré les deux coépouses coupables de violences réciproques et les a condamnées à une amende de 20 000 F CFA chacune.





Lors du prononcé du jugement, le magistrat a insisté sur la nécessité de préserver la paix au sein du foyer et a invité les deux femmes à privilégier le dialogue. Il les a également averties qu'en cas de récidive, elles pourraient faire face à des sanctions plus lourdes, y compris des peines d'emprisonnement.

