Keur Maguèye Ndaw : Les jeunes réclament plus d’efficacité des autorités locales

Parmi les préoccupations les plus fréquemment citées figurent l’état des routes et des rues, l’évacuation insuffisante des eaux de pluie qui provoque régulièrement des inondations, et l’absence de réponses concrètes aux appels répétés de la population. « Nous avons interpellé à plusieurs reprises les responsables, mais rien ne change réellement », confie un jeune leader local, dénonçant un manque de réactivité malgré l’urbanisation croissante.





Malgré ces frustrations, la jeunesse privilégie le dialogue et appelle à une meilleure planification des infrastructures et des services publics.





Dans ce contexte, des initiatives citoyennes apportent un souffle d’espoir. Ndaw Dou Fowe Deug a ainsi organisé une vaste distribution de ndogou, permettant à des familles et des fidèles de rompre le jeûne dans la convivialité et la solidarité. Les bénéficiaires ont reçu des repas complets, préparés et distribués par les membres du mouvement dans plusieurs zones de la localité.







Selon les responsables, cette action vise à renforcer les liens sociaux et la cohésion communautaire, particulièrement en période de Ramadan. « Le ndogou est un moment de partage. Nous voulons soutenir ceux qui en ont le plus besoin », explique un organisateur. Les habitants ont salué cette initiative, qui représente un geste fort d’attention et de soutien aux plus vulnérables.







Ainsi, dans cette localité, coexistent la contestation citoyenne, qui interpelle les autorités sur leurs responsabilités, et les actions solidaires comme celles de Ndaw Dou Fowe Deug, illustrant la capacité de la population à se mobiliser face aux défis quotidiens tout en cultivant la solidarité.

