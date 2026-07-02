Les flammes ont rapidement consumé plusieurs stands et boutiques installés sur le site. Des commerçants, impuissants face à la puissance du feu, ont tenté de sauver leurs marchandises avant l’arrivée des secours. Malgré l’intervention des sapeurs-pompiers, plusieurs installations commerciales ont été détruites.





Pour les victimes, le choc est immense. Certains commerçants affirment avoir perdu des stocks importants de produits, du matériel de travail et leurs économies investies dans leurs activités. « Tout est parti en fumée en quelques minutes », témoignent certains sinistrés.





Les soldats du feu ont finalement réussi à maîtriser l’incendie, évitant que les flammes ne se propagent à l’ensemble de la foire et aux habitations voisines.





L’origine du sinistre reste pour le moment inconnue. Une enquête devra déterminer les causes exactes de cet incendie qui plonge plusieurs commerçants dans une situation difficile.





Ce nouveau drame rappelle l’importance du renforcement des mesures de sécurité dans les espaces commerciaux de Thiès, notamment la surveillance des installations électriques et la mise en place de dispositifs efficaces de prévention contre les incendies.

