Né en 1974, Ma Fatim Diaw avait interrompu ses études à la fin des années 1990 afin de se consacrer à sa vie professionnelle. Son parcours l'a conduit à travailler dans une société commerciale, puis comme agent communautaire dans plusieurs structures de santé. En 2015, il rejoint l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) en qualité d'enquêteur, avant d'intégrer par la suite le service départemental du Commerce de Kébémer.





Malgré ses responsabilités professionnelles, il n'a jamais abandonné son ambition d'obtenir le baccalauréat. Après une première tentative qui n'avait pas pu aboutir, il décide de reprendre sérieusement les études, en suivant des cours de renforcement et une préparation rigoureuse. Ses efforts ont finalement été récompensés par l'obtention du précieux diplôme.





Très ému, le nouveau bachelier a exprimé sa gratitude envers Dieu ainsi qu'envers son ancien camarade de classe, Ibrahima Mbaye, aujourd'hui enseignant au lycée Iba Der Thiam, dont le soutien a été déterminant dans son retour sur les bancs de l'école.





Profitant de cette réussite, Ma Fatim Diaw a lancé un appel aux jeunes Sénégalais. Il les invite à croire en leurs capacités, à développer le goût de la lecture dès le plus jeune âge, à préparer leurs examens avec sérieux et à bannir toute forme de fraude.



Le président du jury 1661 de l'Institut islamique Al Hanifia, Mouhamed Diémé, a salué un parcours exceptionnel. Il a souligné qu'en plusieurs années de présidence de jury, il n'avait jamais vu un candidat de cet âge réussir le baccalauréat, estimant que cette réussite constitue un véritable exemple de persévérance, de courage et de détermination pour toute la jeunesse.

