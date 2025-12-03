Thiès : un tournant pour les femmes grâce à la convention entre la mairie et les 'Badjiénou Gox'

À travers cette convention, les missions des ''Badjiénou Gox'', souvent réalisées dans la discrétion mais cruciales pour les familles sont enfin reconnues, soutenues et renforcées.



Selon les dispositions officielles, les financements débuteront en janvier 2026, offrant le temps nécessaire pour :



organiser les formations,



structurer les équipes,



acquérir du matériel,



mettre en place un suivi rigoureux des actions sur le terrain.





La cérémonie a également mis en lumière le rôle déterminant joué par la Région Médicale, particulièrement active dans :



la formation des ''Badjiénou Gox'' en santé communautaire,



la sensibilisation sur la santé maternelle et infantile,



l’accompagnement des femmes dans la prévention,



la coordination des activités de terrain.



Grâce à son expertise et son appui constant, de nombreuses femmes ont pu renforcer leurs compétences, mieux accompagner les familles et intervenir avec plus d’efficacité dans les quartiers.



Le maire a salué cet engagement, affirmant que la contribution de la Région Médicale est essentielle pour améliorer la santé et le bien-être des populations féminines.





Les objectifs majeurs de la convention

1. Renforcer la santé communautaire

Avec l’appui conjoint de la mairie, des ''Badjiénou Gox'' et de la Région Médicale.



2. Professionnaliser les ''Badjiénou Gox''

Formations, ressources, encadrement : un nouveau modèle d’efficacité dès 2026.



3. Rapprocher l’administration des citoyens

Ces femmes deviennent un relais permanent et crédible entre la mairie et les foyers.



4. Structurer les initiatives sociales

Un cadre clair pour un travail mieux coordonné et plus transparent.



Moment fort de la cérémonie : le maire Babacar Diop a salué le leadership et le travail remarquable de Madame Fatou Badiane.

Il a déclaré :



« Madame Fatou Badiane accomplit un travail exemplaire. Je suis pleinement satisfait de son engagement au service des femmes et des familles. »



Ses propos ont été accueillis par de vifs applaudissements.



Entre la convention, le futur financement de 2026 et le soutien actif de la Région Médicale, les ''Badjiénou Gox'' disposent désormais :



d’un cadre officiel,



de plus de moyens,



et de partenaires institutionnels forts.

